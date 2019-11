Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek ist am Montagabend eine 57 Jahre alte Joggerin verletzt worden. Die Frau wurde von einem Auto erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Gegen 18.40 Uhr bog ein 53-Jähriger mit seinem Audi A4 aus dem Fischbeker Heuweg nach links in die Cuxhavener Straße ein. "Beim Abbiegen übersah der Fahrer offenbar die 57-jährige Joggerin, die gerade bei Grünlicht die dortige Fußgängerfurt überqueren wollte", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt am Dienstag. Das Auto erfasste die Frau, die daraufhin zu Boden stürzte.

Kurz zuvor wurde ein Fußgänger in Volksdorf angefahren

Die Joggerin kam in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand ein Sachschaden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

Nur anderthalb Stunden vor dem Unfall in Neugraben-Fischbek war in Volksdorf ein Fußgänger von einem Autofahrer übersehen worden. Der 83-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam mit mehreren Knochenbrüchen in die Klinik.