Hamburg. Bei einem Zusammenstoß zwischen der Hafenbahn und einem Kleintransporter in einem Industriegebiet in Hamburg-Billbrook ist ein Mann am Freitagmorgen gegen 6 Uhr verletzt worden. Der Zug habe beim Rangieren das Auto des 35-Jährigen im Pinkertweg erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

35-Jähriger in Kleintransporter eingeklemmt

Der Mann wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste zunächst stabilisiert und anschließend von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Er wurde mit Verletzungen an Beinen, den Händen und im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauerte eine Stunde. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte vor Ort.