Hamburg. Ein 35-Jähriger soll in Hamburg durch Schwarzarbeit im Dienstleistungssektor einen Schaden in Höhe von mehr als acht Millionen Euro verursacht haben. Am frühen Donnerstagmorgen haben Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen mit der Hamburger Polizei und der Steuerfahndung die Geschäftsräume eines Logistikunternehmens in Hamburg und Schwerin durchsucht.

"Die Polizei vollstreckte einen Haftbefehl gegen den Geschäftsführer der Firma, der sich widerstandslos festnehmen ließ", sagte Kristina Severon vom Hauptzollamt Hamburg am Freitag. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Beschuldigter hat Schwarzarbeit mit Netz aus Firmen verschleiert

Auch eine Geldzählmaschine war am Donnerstag im Einsatz.

Foto: Hauptzollamt Hamburg

Der Beschuldigte habe zwischen 2014 und 2018 mehr als zwei Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen sowie etwa sechs Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt, heißt es von Seiten der Hamburger Finanzbehörde. Er habe eigens ein verzweigtes Netz aus diversen Firmen und Personen aufgebaut, um darüber die Schwarzarbeit verschleiern zu können.

In den Geschäftsräumen des Unternehmens wurden Vermögenswerte in fünfstelliger Höhe sichergestellt. "Es wurden im Rahmen des Vermögensarrestes ein Pkw, 31.000 Euro Bargeld, eine hochpreisige Armbanduhr sowie zwei wertvolle Füller beschlagnahmt", sagte die Sprecherin des Hauptzollamts.

Finanzsenator: Hamburg verfolgt Steuerstraftaten konsequent

Konkret wird der Firma vorgeworfen, 2960 Beschäftigte eingesetzt zu haben, ohne die erforderlichen Steuern und Sozialversicherungsabgaben abzuführen. Nach Angaben des Hauptzollamtes ist dadurch ein voraussichtlicher Schaden in Höhe von 8,5 Millionen Euro entstanden. Alleine die Deutsche Rentenversicherung Bund sollen laut Ermittlungen des Zolls über sechs Millionen Euro Abgaben vorenthalten worden sein.

„Durch eine sehr intensive Ermittlungsarbeit konnte die Hamburger Steuerfahndung ganz wesentlich zu diesem Erfolg beitragen", lobte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die traditionell gute und enge Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden zeige erneut, dass Hamburg Steuerstraftaten nicht toleriere, sondern konsequent verfolge. Dressel: "Mein Dank geht an alle Beteiligten, die diesen Ermittlungserfolg möglich gemacht haben – weiter so!“