Hamburg. Ein 21 Jahre alter Fahranfänger hat es mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht so genau genommen. Oder er muss das Zahlenlesen auf dem Tacho nochmal üben. Der junge Mann, der erst seit vergangenem Jahr seinen Führerschein besitzt, ist am Montagabend auf der A1 von der Polizei gestoppt worden, weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war – noch dazu in einem gemieteten Mercedes.

Gegen kurz vor 20 Uhr fiel Beamten, die mit einem ProViDa-Fahrzeug (Proof-Video-Data) unterwegs waren, ein weißer Daimler Benz C 400 Coupe 4 Matic auf, der auffallend zügig die A25 in Richtung Westen fuhr. "Der Fahrer musste seine Geschwindigkeit zunächst verkehrsbedingt reduzieren, hatte aber im weiteren Verlauf, bereits bei der Überleitung von der A25 auf die A1 mit Fahrtrichtung Norden, sein Fahrzeug entgegen der geltenden Verkehrsregeln zum wiederholten Mal sehr stark beschleunigt", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Polizei Hamburg stellt Führerschein und Mietauto sicher

Auf der Autobahn dachte sich der junge Mann offenbar, dass er Gas geben kann. Obwohl in dem Bereich nur Tempo 100 erlaubt ist, raste er mit 200 km/h über die Straße. Auch in Abschnitten, in denen maximal 60 km/h bzw. an anderer Stelle 120 km/h erlaubt sind, reduzierte der 21-Jährige die Geschwindigkeit nicht.

Die Beamten stoppten den Mercedes-Leihwagen schließlich an der Anschlussstelle Barsbüttel. Sie kontrollierten den jungen Mann und und das Kraftfahrzeug. Das Ergebnis: Die Polizei stellten den relativ frischen Führerschein sowie das sportliche Mietauto sicher.