Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall an der Heinickestraße ist am Montagmittag eine Person verletzt worden: Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als ein Audi-Fahrer versuchte, nach links abzubiegen oder zu wenden (was er nicht durfte, weil dort eine Busspur verläuft). Ein weiterer Audi-Fahrer versuchte im gleichen Moment, den ersten zu überholen (was er aus dem gleichen Grund nicht durfte).

Durch die Kollision kam einer der beiden Wagen vollends von der Straße ab und kollidierte mit einer Hauswand, die durch den Aufprall Schaden nahm. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei klärt nun den genauen Hergang des Unfalls. Einer der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, über die Schwere seiner Verletzungen ist bisher nichts bekannt.