Hamburg. Ein brennender Radlader an der Zufahrt zur Baustelle der U-Bahn-Station Landungsbrücken hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen, nachdem zunächst der Verdacht bestand, dass das Feuer in der Haltestelle ausgebrochen sein könnte.

Das Feuer befand sich oberhalb der U3-Gleise. Durch die starke Rauchentwicklung gelangte der Brandrauch jedoch bis in den U-Bahnhof. Daher wurde der Betrieb der U3 zwischen den Haltestellen Schlump und Rathaus eingestellt. Auch im Fährverkehr kam es laut Hadag zu Einschränkungen.

#HADAG #62: Wegen eines #Feuerwehreinsatzes fahren wir derzeit alle Linien die ab den #Landungsbrücken verkehren nur von Brücke 6 bis Brücke 10. #hvv — HADAG_info (@Hadag_info) November 7, 2019

Da der Weg zum brennenden Radlader sehr schmal war, konnte nur ein einziges Löschfahrzeug nah an den Brandherd heranfahren. Mithilfe eines sogenannten Schnellangriff-Rohres konnten die Flammen erdrückt und anschließend durch den Einsatz von Löschschaum endgültig gelöscht werden.

Nachdem die zweistündigen Löscharbeiten beendet waren, konnten ebenfalls kurzfristig eingerichtete Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungen der Brandursache auf.

Öl lief auf die Gleise der U3

Aus Hydraulikleitungen, die beim Brand beschädigt wurden, trat während des Einsatzes außerdem Öl aus, das den Hang hinunter zu den Gleisen lief. Der Umweltdienst der Feuerwehr Hamburg wurde dafür hinzugezogen und stimmte mit einem Verantwortlichen der Hochbahn entsprechende Sicherungsmaßnahmen ab. Wegen der Säuberung, die sich bis in den späten Abend hinzog, war der U3-Verkehr zunächst nur eingeschränkt möglich.