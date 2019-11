Hamburg. Vor der Kunsthalle in Hamburg sind am Sonntag gegen 16.15 Uhr mehrere Männer aufeinander losgegangen und haben damit für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Passanten beobachteten die Schlägerei und alarmierten die Beamten. Als diese mit mehreren Streifenwagen an der Kunsthalle unweit des Hamburger Hauptbahnhofs eintraf, flüchteten die Männer.

Doch nach kurzer Zeit konnten die Ermittler einen Teil der Beteiligten ausfindig machen. Wie ein Sprecher mitteilt, fuhren einige wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Schwer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. Warum es zu dem Streit kam und wer die beteiligten sind, ist noch unklar.