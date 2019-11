Celle/Braunschweig. Drei Autodiebe versuchten in der Nacht zum Sonnabend in Celle, sich mit einem gestohlenen BMW aus dem Staub zu machen – auf der Autobahn 2 kam es zu einer Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Die Polizei Celle verteilte gegen 2 Uhr nachts die Meldung, dass in Altencelle ein BMW entwendet worden war: Aufgrund der Beschreibung konnte die Autobahnpolizei Braunschweig das Fahrzeug auf der A2 ausfindig machen. Nachdem der am Steuer sitzende Dieb bemerkt hatte, dass die Ordnungshüter ihm auf den Fersen waren, beschleunigte er massiv.

Autodieb liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit einer Spitzengeschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde, die sich quer über die Autobahn bewegte: Der Dieb versuchte mit allen Mitteln, die Beamten abzuschütteln, schoss quer über alle Fahrspuren und den Standstreifen und rammte ein Polizeifahrzeug.

Auf einer Ausfahrt baute der BMW-Fahrer schließlich einen Unfall und musste zu Fuß weiter flüchten – was ihm gelang. Seine beiden Mittäter, die in einem weiteren Pkw unterwegs waren, wurden von den Beamten gestellt. Einer der beiden suchte sein Heil ebenfalls in der Flucht, türmte quer über die Autobahn und verschwand im Dunklen.

Der Dritte im Bunde wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.