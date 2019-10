Hamburg. Bei einem Abbiege-Unfall am Mittwochabend in Bahrenfeld ist ein Motorradfahrer (19) schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei Hamburg war ein Ford Ka stadtauswärts auf der Bahrenfelder Chaussee unterwegs, als er um 19.20 Uhr links in die Theodorstraße einbiegen wollte. Dabei übersah der 36 Jahre alte Autofahrer ein ihm entgegenkommendes Motorrad. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Motorrad-Beifahrerin (19) leicht verletzt

Durch den Zusammenprall wurde der 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Er befindet sich momentan in einem Krankenhaus. Aus diesem wurde seine gleichaltrige Beifahrerin nach einer ambulanten Behandlung entlassen. Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen durch.

Während der Bergungsarbeiten war die Bahrenfelder Chaussee stadteinwärts zwischen 19.36 Uhr und 21.09 Uhr gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen an einem ohnehin staureichen Mittwoch.