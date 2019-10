Hamburg. Die Hamburger Sozialbehörde von Senatorin Melanie Leonhard (SPD) hat in einer erneuten Aktion gegen Ausbeutung von Wanderarbeitern und Wucher-Mieten eine Razzia in einem Gebäude in Barmbek-Süd durchgeführt. Die Aktion mit über 100 Polizisten, Zoll-Mitarbeitern, Experten der Bauprüfung und der Gesundheitsbehörde lief am Donnerstagmorgen noch, wie Sprecher Martin Helfrich dem Abendblatt sagte.

Man habe Wohnräume identifiziert, in denen deutlich mehr Menschen schliefen als erlaubt. Offenbar hätten sogenannte Hausmeister Wuchermieten von den Bewohnern eingetrieben – in bar. In dem Gebäude schliefen vorrangig Arbeitsmigranten, zumeist aus Osteuropa. Hinweise kamen zunächst aus dem Melderegister, das zeigte, dass in dem Gebäude erheblich mehr Personen gemeldet waren, als nach der Größe möglich wäre.

Die Arbeitsgruppe der Behörden gegen Ausbeutung wurde 2017 eingerichtet. Dabei geht es darum, Menschen in Not vor betrügerischen Vermietern oder Eigentümern zu schützen. Bislang gab es fünf "Aktionstage" mit diesen Razzien.