Hamburg. Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen 25-Jährigen nach Hause gebracht, nachdem dieser offenbar geschlafwandelt war. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen berichtete, war der Mann in der Nacht gegen 3 Uhr im Stadtteil Altona-Altstadt unterwegs. Als er wieder aufwachte, lieh er sich ein Handy von einem Passanten und meldete sich damit gegen 3.20 Uhr bei der Polizei, weil er den Weg nach Hause nicht mehr fand.

Wenig später trafen die Beamten ihn barfuß und im Pyjama an. Sie begleiteten ihn nach Hause und versuchten etwa eine halbe Stunde lang, seine Tür zu öffnen. Da dies nicht gelang, wurde schließlich der Schlüsseldienst informiert. Wie lange der Mann zuvor durch die Stadt gelaufen war, war unklar.