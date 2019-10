Heidenau. Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Heidenau verdächtigen Ermittler der Polizei den 67 Jahre alten Mieter, das Feuer gelegt zu haben. Für das Haus stand eine Zwangsräumung unmittelbar bevor.

Das Feuer war am Dienstag um 8.15 Uhr an der Straße Am Metzel ausgebrochen. Der alleinige Bewohner des Hauses war bei Eintreffen der Feuerwehrleute nicht vor Ort. Erste Ermittlungen am Brandort deuteten laut Polizei darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Der Mieter besaß illegal eine Waffe

Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Tatverdächtigen, konnte ihn schließlich am Dienstagabend im Landkreis Rotenburg vorläufig festnehmen. Zum Vorwurf der Brandstiftung äußerte er sich nicht, sagte aber, dass in der Wohnung eine Schusswaffe sei. Diese haben Beamte noch in der Nacht sichergestellt. Da den 67-Jährigen eine Erlaubnis dafür fehlt, wird gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.