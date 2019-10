Hamburg. Der Bahnhof Hamburg-Harburg ist am Dienstag gegen Mittag wegen einer polizeilichen Ermittlung vorübergehend gesperrt worden. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die Beamten hätten nach einer Person im Gleisbereich gesucht.

Gegen 13.15 Uhr habe sich der Mann zunächst auf den Gleisen aufgehalten und sei dann in ein Gebüsch neben den Schienen gelaufen. Die Polizei fand den Gesuchten um kurz vor 14 Uhr in seinem Versteck, nahm ihn in Gewahrsam und vermutet, dass der Mann verwirrt oder betrunken ist.