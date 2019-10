Bunsoh. Ein Feuer in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bunsoh (Kreis Dithmarschen) hat einen Sachschaden von bis zu 300.000 Euro verursacht. Die sechs Bewohner hätten sich nach Ausbruch des Feuers am späten Montagabend noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können und seien unverletzt geblieben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Bis in den Morgen haben Feuerwehrleute gegen die Flammen gekämpft, konnten ein Übergreifen auf das alte bewohnte Schulgebäude jedoch nicht mehr verhindern. Die darin untergebrachte Kunstgalerie "Nordlicht" war demnach ebenfalls betroffen: "Ein Innenangriff war für die Brandbekämpfer zu keiner Zeit mehr möglich", sagte Einsatzleiter Heiko Hasberg. "Wir konnten das Feuer nur von außen unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten löschen." Zudem habe die mehrschichtige alte Dachkonstruktion des Gebäudes die Löscharbeiten erheblich erschwert.

Technischer Defekt vermutlich Brandursache

Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett ab. Zwischenzeitlich bereitete ein vollgefüllter Heizöltank in dem Gebäude den Einsatzkräften sorgen. Durch den gezielten Einsatz von Löschwasser konnte der Tank jedoch so weit gekühlt werden, dass keine weitere Gefahr bestand. Weitere Teile des Gebäudes wurden stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einer Heizung den Brand verursacht haben.