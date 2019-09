Hamburg. Ein vermutlich angetrunkener 26-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen einen schweren Verkehrsunfall in Harburg verursacht: Laut Polizei war der Mann gegen 5.50 Uhr mit einem Infiniti-SUV auf der Schwarzenbergstraße in Richtung Heimfeld unterwegs.

Einem Zeugen zufolge versuchte er plötzlich, ein anderes Fahrzeug zu überholen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Weder der SUV-Fahrer noch der 22-Jährige, der am Steuer des entgegenkommenden Toyota-Kleinwagens saß, konnten einen Frontalzusammenstoß noch verhindern.

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß mit SUV

Nach der Kollision mit dem Toyota schleuderte der Infiniti noch in ein am Straßenrand geparktes weiteres Fahrzeug. Alle vier Insassen des Infiniti sowie der Fahrer des Toyota wurden bei dem Unfall verletzt, mussten aber nur zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Dem SUV-Fahrer wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit in der Klinik eine Blutprobe entnommen.

Die Schwarzenbergstraße war für die Aufräumarbeiten mehr als zwei Stunden lang gesperrt. Unter anderem musste die Stadtreinigung Hamburg auf einer Fläche von gut 100 Quadratmetern ausgetretene Flüssigkeiten aufnehmen.