Segelflugzeug Pilot stirbt bei Absturz in den Boberger Dünen

Einsatzkräfte vor Ort: In den Boberger Dünen ist ein Segelflugzeug abgestürzt.

Das Flugzeug ist am Nachmittag in der Nähe des Sportflugplatzes in Hamburg abgestürzt. Die Unfallursache ist noch unklar.