Buchholz. In der Nacht zu Freitag ist in Buchholz in der Nordheide ein Einfamilienhaus durch ein Feuer zerstört worden. Nach Polizeiangaben wurden die beiden Hausbewohner gegen 2 Uhr von Brandgeruch und dem Knistern von Flammen wach und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits ein Teil des Dachstuhls in Flammen. Die beiden Bewohner des Hauses hatten sich allein ins Freie retten können, sie wurden vor Ort erstversorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der dicht um das Wohnhaus stehenden Bäume konnte die Drehleiter kaum eingesetzt werden, was die Löscharbeiten erschwerte. Insgesamt 100 Feuerwehrleute kämpften mehr als drei Stunden gegen den Brand. Der Dachstuhl brannte fast vollständig nieder. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.