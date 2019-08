Hamburg. Im Fall der zerstückelten Leiche einer Prostituierten hat die Hamburger Polizei zwei Jahre nach der Tat noch keinen Durchbruch erzielt. Die Zahl der Hinweise und Spuren liege im mittleren dreistelligen Bereich, wobei deren Abarbeitung weiterhin andauere, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage am Freitag mit.

Dabei hätten die Ermittler in Einzelfällen Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwischenzeitlich in den Fokus gerückte Tatverdächtige vollstreckt. "Die Tat konnte ihnen aber nicht nachgewiesen werden", berichtete der Sprecher. Es liefen Rechtshilfeersuchen ins europäische und außereuropäische Ausland.

Am 1. August 2017 war Maria A. zum letzten Mal gesehen worden

Mit diesem Bild von Maria A. hatte die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Foto: Polizei Hamburg

Im August 2017 hatten Spaziergänger, Bootsführer und Polizisten zwölf Leichenteile in verschiedenen Gewässern der Stadt entdeckt, darunter auch einen Kopf. Sie gehörten laut Polizei alle zu einer vermissten Frau aus Äquatorialguinea. Sie hatte unter dem Namen "Rosa" im Stadtteil St. Georg als Prostituierte gearbeitet.

Am 1. August 2017 war Maria A. nach damaligen Polizeiangaben zum letzten Mal auf dem Hansaplatz gesehen worden, in Begleitung eines etwa 50 Jahre alten Mannes. Beide sollen damals in Richtung Bremer Reihe gegangen sein, eine Straße, die zum Hauptbahnhof führt. Der Mann von kräftiger Statur soll blaue Oberbekleidung und eine Kopfbedeckung getragen haben. Vor einem Jahr hatte die Polizei mit einer Plakataktion in der Öffentlichkeit um weitere Hinweise gebeten.

Hamburger Feuerwehr und Polizei suchten nach Leichenteilen: