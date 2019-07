Hamburg. Rauschgiftfahnder des Hamburger Landeskriminalamtes haben in Hamburg-Harburg ein Vereinsheim durchsucht und dabei Kokain entdeckt. Die Durchsuchung fand am späten Dienstagnachmittag statt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte ein 27-Jähriger aus dem Vereinsheim heraus Zivilfahndern Drogen zum Kauf angeboten hatte.

In dem Gebäude an der Straße Am Soldatenfriedhof wurden neben 23 Portionen (Tränen) Kokain und 480 Euro mutmaßlichem Dealgeld auch mehrere Hieb- und Stichwaffen gefunden. Der 46 Jahre alte Leiter des Vereinsheims hatte nach Angaben der Ermittler in einem verschlossenen Raum eine Schusswaffe inklusive zwei gefüllter Magazine sowie rund 5700 Euro mutmaßliches Dealgeld und eine Feinwaage aufbewahrt.

"Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung beim 46-Jährigen führte zum Auffinden einer Schreckschusspistole, weiterer scharfer Munition und verfälschten Ausweispapieren", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp. Gegen die beiden Männer wurde ein Haftbefehl erlassen, die kamen in Untersuchungshaft.