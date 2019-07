Hamburg. Zu einem Feuer in Rahlstedt musste die Feuerwehr am Donnerstagabend ausrücken. Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Unglücksort an der Straße Wildschwanbrook gerufen. Ein Feuer war in einem Wohnhaus ausgebrochen. Es hieß, eine Person werde noch in der brennenden Wohnung im zweiten Stock vermisst. Die Retter durchsuchten am Abend die Zimmer, bisher vergeblich.

Die Ursache für das Feuer ist derzeit nicht bekannt.