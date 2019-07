Wismar/Boltenhagen. Tragischer Unfall in Boltenhagen: Am Mittwochnachmittag ist ein 77 Jahre alter Mann beim Baden in der Ostsee ums Leben gekommen.

Wie die Polizei Wismar mitteilte, war der Urlauber zusammen mit Familienangehörigen gegen 14.30 Uhr schwimmen gegangen. Nach ungefähr 15 Minuten verließen diese das Wasser und begaben sich an den Strand. Der 77-Jährige blieb im Wasser und wollte noch etwas schwimmen.

Wiederbelebung erfolglos

Bereits kurze Zeit später wurde der Mann auf dem Wasser treibend, etwa 25 Meter vom Strand entfernt, entdeckt und geborgen. Anschließende Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen übernahm die Ermittlungen. Ein Fremdverschulden wird bislang ausgeschlossen.