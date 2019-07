76-Jähriger seit Sonnabend aus AK Wandsbek verschwunden

Der Mann lebt erst seit Kurzem in einer Barsbütteler Pflegeeinrichtung. Er ist desorientiert und trägt keine Schuhe.

Hamburg. Seit dem 13. Juli wird der 76-jährige Harry Siegfried Mayer aus der Asklepios Klinik Wandsbek in der Alphonsstraße vermisst. Der Mann lebte erst seit Kurzem in einer Pflegeeinrichtung in Barsbüttel und befand sich nur vorübergehend im Krankenhaus, aus dem er vor zwei Wochen verschwunden war.

Sein alter Wohnort befand sich in Hammoor. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann möglicherweise versucht, wieder in sein gewohntes Umfeld zu kommen. Er sei jedoch aufgrund einer Demenzerkrankung desorientiert und auf Hilfe angewiesen.

Der vermisste Harry Siegfried Mayer trug bei seinem Verschwinden diese Kleidung.

Foto: Polizei Hamburg

Der Mann ist ohne Schuhe unterwegs

Der 76-Jährige ist circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, kurzes dunkelgraues Haar und einen grauen Oberlippenbart. Er trägt die Kleidung auf dem dargestellten Foto: Ein Jeanshemd, eine Jeanshose, braune Antirutsch-Socken und keine Schuhe.

Hinweise zu Harry Siegfried Mayer können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

