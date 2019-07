Seit Montag vermisst: Wer hat Michael Stefan Lohse gesehen?

Der 56-Jährige ist aus einer Pflegeeinrichtung in Altona verschwunden und benötigt dringend Medikamente.

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Michael Stefan Lohse ist Patient in einer Pflegeeinrichtung am Klopstockplatz in Altona. Dort lebt er ab er erst seit wenigen Tagen. Lohse ist seit Montagnachmittag nicht mehr dort gewesen, benötigt aber dringend medizinische Betreuung.

Michael Stefan Lohse wird seit dem 8. Juli vermisst.

Foto: Polizei Hamburg

Der 56-Jährige ist vermutlich orientierungslos und ist dringend auf die Einnahme seiner Medikamente angewiesen. Michael Stefan Lohse ist etwa 1,90 Meter groß und von kräftiger Figur. Er hat kurze graue Haare und ist wahrscheinlich mit schwarzen Stiefeln, einer schwarzen Hose und einem roten T-Shirt mit Aufdruck bekleidet. Auffällig ist darüber hinaus sein schwankender Gang und eine verwaschene Aussprache.

Wer Michael Stefan Lohse gesehen hat, wird gebeten, sich unter 040/42 86 - 56 789 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.