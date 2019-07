Vermisst 14-Jährige im Kreis Plön vermisst – ist Karla in Hamburg?

Hamburg/Plön. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 14 Jahre alten Karla Ruczinski. Das Mädchen war mit seiner Familie im Urlaub in einem Ferienhaus im Ort Passade im Kreis Plön. Am Dienstagnachmittag machte sich der Teenager mit einem silbergrauen Herrenrad auf den Weg in das nahe gelegene Dorf Fahren – seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Laut Polizei scheint keine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Karla zu stehen. Vielmehr wird vermutet, dass sie sich stattdessen auf den Weg zurück nach Hamburg gemacht hat, um dort bei Bekannten unterzukommen. Falls das Mädchen so gehandelt hat, könnte es sich in Eppendorf aufhalten.

Was die 14-Jährige wahrscheinlich trägt

Karla Ruczinski ist 1,68 Meter groß und hat blonde, mittellange Haare, die sie eventuell zu einem Dutt zusammengebunden hat. Wahrscheinlich trägt sie weiße Adidas-Sneaker, eine kurze Hose, ein weißes T-Shirt mit Pepsi-Logo und eine blaue Jeansjacke.

Hinweise auf Karlas Verbleib nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04522/50 05 201 entgegen.

( josi )