Anschlag auf Bahnstrecke Hamburg-Sylt: Polizei sucht Zeugen

Am Montag haben Unbekannte in Nordfriesland Betonplatten auf den Gleisen platziert, die Bundespolizei ermittelt.

Hamburg. Die Bundespolizei ermittelt nach einem Anschlag auf die Bahnstrecke Hamburg-Sylt gegen unbekannt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Montagnachmittag platzierten Unbekannte unter der Eisenbahnbrücke in Struckum (Kreis Nordfriesland) mehrere Betonplatten auf den Gleisen. Ein Regionalexpress überfuhr die Platten und nahm Schaden. Danach wurden der Zugverkehr eingestellt und die Bundespolizei alarmiert.

Zug hätte durch Betonplatten entgleisen können

Bis zum Eintreffen der Beamten am Tatort hatten die Täter bereits weitere Platten auf die Schienen gelegt, wie ein von der Bundespolizei zur Verfügung gestelltes Foto zeigt. Laut eines Sprechers der Bundespolizei hätten diese "im schlimmsten Fall sogar zu einer Entgleisung eines Zuges führen können".

Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer im Bereich der Eisenbahnbrücke an der Brückenstraße in Struckum am Montag zwischen 14.30 und 15.10 verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der Rufnummer 0461/31 320 in Verbindung zu setzen.

( josi )