Kunststudentin verschwindet im Moor: Wo ist Jessica?

Vater sucht mit Foto auf Facebook nach der 21-Jährigen. Sie wollte am Montag zum Zeichnen in den Wald gehen – und kehrte nicht zurück.

Hamburg. Sie wollte zum Zeichnen in den Wald gehen – und kehrte nicht mehr zurück. Seit Montagmittag ist Christian Ried in großer Sorge um seine Tochter Jessica. Die Kunststudentin verließ ihren Wohnort in Poppenbüttel mittags, um vermutlich im Naturschutzgebiet Wittmoor in Duvenstedt Zeit zu verbringen. Seitdem wird sie vermisst.

Auf Facebook ruft Ried mit einem Foto der 21-Jährigen dazu auf, Ausschau nach seiner Tochter zu halten. Sie habe blonde Locken, blaue Augen, sei 1,65 Meter groß und trug am Tag ihres Verschwindens eine pinkfarbene Jacke, eine blaue Hose, schwarze Schuhe und eine Tasche der französischen Künstlerin Gaelle Boissonnard, außerdem spreche sie mit einem bayrisch-schwäbischen Dialekt.

Wer hat Jessica gesehen?

Wer die Vermisste gesehen hat oder etwas über ihren Aufenthaltsort weiß, solle sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer 428653810 bei der Polizei melden.

( ras )