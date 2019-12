Mit 132 km/h in die Tempo-60-Zone: Polizei stoppt Motorradraser

Neuenfelde. Mit Tempo 132 und damit mehr als 70 km/h zu schnell ist ein 47-jähriger Motorradfahrer auf der Ortsumgehung Finkenwerder erwischt worden. Ein Verkehrspolizist, der auf einer sogenannten ProViDa-Maschine auf der Straße An der Alten Süderelbe Streife fuhr, entdeckte den Ducati-Fahrer am Mittwochabend um kurz vor 19.30 Uhr und heftete sich an die Fersen des Rasers. Erlaubt ist auf diesem Streckenabschnitt Tempo 60. „Der Polizeibeamte zeichnete die Geschwindigkeitsübertretungen auf und stoppte den Fahrer“, sagt Polizeisprecher Holger Vehren. Die Polizei Hamburg führe insbesondere in der Motorradsaison regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch. Den 47-jährigen Raser erwarten drei Monate Fahrverbot, eine Geldbuße von 1360 Euro und zwei Punkte in Flensburg.