Hamburg. Das beliebte China-Restaurant „Lotusblüte“ an der Kreuzung Eppendorfer Weg/Löwenstraße ist am Mittag vollkommen ausgebrannt. Das Feuer ist vermutlich in der Küche ausgebrochen. Der Koch versuchte zunächst gemeinsam mit Anwohnern, die Flammen selbst zu löschen – doch die Bemühungen waren vergeblich. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen offene Flammen aus zwei Fenstern des China-Restaurants.

Der Rauchpilz war weithin zu sehen. Der Koch der „Lotusblüte“ verletzte sich bei seinen Löschversuchen leicht an einer Hand. Über die Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine genauen Angaben. Brandermittler der Kripo haben sich auf die Suche nach der Brandursache gemacht.

