Noch gibt es keine Koalition in Hamburg-Nord, aber das steht jedenfalls fest: Das Bezirksamt zieht 2027 in das Arne Jacobsen Haus in der City Nord. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude war früher die Heimat der Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW). © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe