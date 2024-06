Eine App soll Jugendlichen, die an Mediensucht leiden, in Zukunft dabei helfen, wieder ein gesundes Verhältnis zu Gaming, Streaming und den sozialen Medien herzustellen. Das UKE in Hamburg hat das Therapiekonzept entwickelt, um die Behandlung von medienbezogenen Störungen zu unterstützen. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez