Hamburg. Deutschlandticket: Hamburgs Schüler fahren bald kostenlos Bus und Bahn. Wie man sich anmeldet und was Familien jetzt wissen müssen.

Mit Bus und Bahn fahren in Hamburg ist für Schüler und Schülerinnen bald kostenlos

Diese Angaben sind für einen Antrag notwendig

Eltern sollten im Juni dazu Post erhalten haben

Jetzt wird es konkret: Vom Sommer an können alle Hamburger Schülerinnen und Schüler kostenlos den HVV nutzen. Sie können beliebig Bus und Bahn fahren in Hamburg, zur Schule, zum Sport oder einer anderen Freizeitunternehmung, darüber hinaus aber auch den öffentlichen Personennahverkehr sowie Regionalzüge in ganz Deutschland nutzen. Im Juni sollten Eltern dazu Post bekommen haben.

Zum Start des neuen Schuljahrs erhalten rund 210.000 Hamburger Schulkinder an 482 Schulen ab 1. September kostenlos das Deutschlandticket. „Das bedeutet für viele Familien nicht nur eine große finanzielle Entlastung und ist Teil eines großen Sozialpakets der Stadt, sondern auch gleichzeitig eine deutliche Erweiterung an Mobilitätsoptionen und Freiheiten“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Am Dienstag wurden viele neue Details vorgestellt.

Wer das Angebot nutzen kann, wie man sich dafür anmeldet, wie die Abwicklung funktioniert – das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wer ist für das Deutschlandticket berechtigt?

Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler können das Angebot nutzen. Voraussetzung ist, dass sie in Hamburg gemeldet sind.

Welche Angaben sind für das kostenlose Schüler-Deutschlandticket erforderlich?

Um das neue kostenlose Deutschlandticket zu bestellen, reicht bei Schülerinnen und Schülern im Alter von sechs bis inklusive 15 Jahren (insgesamt rund 173.000 Schülerinnen und Schüler) eine Altersangabe aus. Die Altersspanne orientiert sich dabei an der Schulpflicht. Die Altersgrenze der Nachweispflicht wird zum neuen Schuljahr hin, im Vergleich zu heute, auf ab 16 Jahren angehoben. Schülerinnen und Schüler ab einem Alter von 16 Jahren (insgesamt rund 37.000 Schülerinnen und Schüler) sind nicht alle automatisch schulpflichtig und benötigen dementsprechend einen Berechtigungsnachweis, der von den jeweiligen Schulbüros ihrer Schule ausgestellt wird. Dieser kann künftig als Bild oder Scan online beim HVVV hochgeladen werden.

Wie bekommen Schülerinnen und Schüler das Deutschlandticket kostenlos?

Schülerinnen und Schüler, die bereits heute das vergünstigte HVV-Deutschlandticket für Schüler nutzen, werden zum neuen Schuljahr automatisch auf das kostenlose Ticket umgestellt. Für alle anderen Hamburger Schülerinnnen und Schüler wird dann ab August einfach und digital das neue kostenlose Deutschlandticket bestellbar sein, wie HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt erklärte.

Wie funktioniert das genau für Schüler, die jetzt schon das Deutschlandticket nutzen?

Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler, die bereits mit einem HVV-Deutschlandticket unterwegs sind, werden im Juni vom HVV persönlich angeschrieben und im September automatisch auf das kostenlose HVV-Deutschlandticket umgestellt. Ihre Kosten für die tägliche Mobilität im ÖPNV werden dann von heute 19,- Euro monatlich auf null Euro gesenkt. Die bereits vorhandene Chipkarte kann bequem als Ticket weiterverwendet werden.

Was müssen die tun, die ab September neu mit dem Schüler-Deutschlandticket fahren wollen?

Ab August, kurz vor dem Start des neuen Schuljahrs, wird für alle interessierten Eltern, deren schulpflichtigen Kinder noch keine HVV-Angebote nutzen, das kostenlose HVV-Deutschlandticket für Schüler und Schülerinnen bestellbar sein. Der Bestellprozess ist digitalisiert, sodass die Bestellung unkompliziert und schnell, ausschließlich online auf der HVV-Website (in deutscher und englischer Sprache) erfolgen könne, wie es am Dienstag hieß. Wie gewohnt, stehe auch der HVV-Kundenservice bei Bedarf jederzeit beratend und unterstützend zur Seite – entweder in den HVV-Servicestellen oder telefonisch.

Was ist, wenn wir schon vor September das Schüler-Deutschlandticket nutzen wollen?

Schüler und Schülerinnen, die bisher kein HVV-Deutschlandticket nutzen, können weiterhin jederzeit das aktuell angebotene, vergünstigte HVV-Deutschlandticket in Hamburg für 19 Euro bestellen. Auch ihre Kosten entfallen dann automatisch zum 1. September, und sie werden auf das kostenlose Deutschlandticket umgestellt. Die Chipkarte wird ihnen postalisch vom HVV zugesendet.

Wie bekommen Eltern weitere Informationen?

Am Ende des aktuell laufenden Schuljahres wird der HVV sämtliche Hamburger Schüler und Eltern gezielt über das weitere Vorgehen informieren. Dafür werde es eine eigene Webseite für das kostenlose Schülerticket geben, die laufend aktualisiert werde, sodass die aktuellsten Informationen jederzeit für die künftigen Nutzerinnen und Nutzer abrufbar seien. Zudem soll auf die Internetseite zur Online-Bestellung der Fahrkarten verlinkt werden. Die aktuellsten Informationen werden zeitnah auch auf der HVV-Website veröffentlicht. Zudem stehen alle HVV-Servicestellen sowie die HVV-Hotline für Rückfragen oder weiteren Informationsbedarf zur Verfügung.

Die Schule beginnt nach den Sommerferien am 29. August. Was ist mit den Schultagen bis zum 1. September?

Da will sich der HVV kulant zeigen. Das heißt: Wer an diesen Tagen noch kein Deutschlandticket hat, muss keine Strafe bezahlen.

Die rot-grüne Rathauskoalition hatte sich zum Ziel gesetzt, Hamburger Schülerinnen und Schüler schrittweise von den Kosten des ÖPNV zu befreien. Jetzt wird der letzte Schritt vollzogen. „Mit der Schülerfreifahrt Hamburg erreichen wir eine neue Ebene: Einen besseren Weg, junge Menschen für klimafreundliche Mobilität zu begeistern, gibt es nicht“, sagte HVV-Geschäftsführerin Korbutt. Die Schulkinder „gewinnen an Mobilität während des Schuljahres und auch in den Schulferien, können viel besser am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen. Darüber hinaus werden die Haushaltsbudgets ihrer Familien entlastet“, sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD).

Bereits seit August 2021 konnten Hamburgs Schülerinnen und Schüler ein vergünstigtes HVV-Ticket im Geltungsbereich Hamburg AB erwerben. Nach dieser ersten Ermäßigung von 42,50 Euro auf 30 Euro zahlen die Schüler seit Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 durch Zuschüsse noch 19 Euro für ihren Zugang zum ÖPNV. Mit Einführung des neuen Tickets zum Schuljahr 2024/2025 wird Mobilität in Hamburg für Schülerinnen und Schüler kostenlos. Die Mehrkosten für die Stadt Hamburg werden im Vergleich zum Status quo, also dem HVV-Schülerabo „SchulSpezial“ mit aktuell 19 Euro pro Ticket, voraussichtlich im Bereich von etwas mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Mehr zum Thema

Der HVV meldete kürzlich, dass das Deutschlandticket eine „Schallmauer durchbrochen“ habe. Mittlerweile gibt es eine Million Deutschlandtickets im HVV.

Alle Berichte zu Schule und Bildung in Hamburg finden Sie hier auf abendblatt.de.