Hamburg. Wie fällt das Zwischenzeugnis für Rot-Grün aus? In einigen Hamburger Bezirken könnte es zur Zeitenwende kommen. Der Newsblog.

Nach den herben Einbußen bei der Europawahl 2024 müssen die Grünen in Hamburg fürchten, auch bei der Bezirkswahl 2024 einen Dämpfer erlitten zu haben. Nach ihren Triumphen im Jahr 2019 in vier von sieben Bezirken (Altona, Eimsbüttel, Mitte und Nord) könnte ein Einbruch im „Grün-Trend“ Hamburgs der Partei um die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank einen Tiefschlag versetzen. Die Hamburger CDU dürfte dagegen Rückenwind für ihre Oppositionsarbeit und die Bürgerschaftswahlen 2025 verspüren. Dasselbe könnte für die AfD gelten, die wie andere Rechtspopulisten europaweit vermutlich vor allem vom Thema Flüchtlingspolitik profitiert haben dürfte.

Wie Hamburgs SPD um Bürgermeister Peter Tschentscher nach der Europa- und Bezirkswahl dasteht, muss sich zeigen. Traditionell sind die Sozialdemokraten in der Lokalpolitik fest verankert. Jedoch haben Bauprojekte wie der Elbtower, das Holstenareal oder das Gelände der ehemaligen Esso-Häuser auf St. Pauli Zweifel an der Zuverlässigkeit der Planungen in SPD-Hand genährt. Im Hafen stößt vielen der MSC-Deal übel auf.

Bezirkswahlen Hamburg 2024: Ergebnisse und Reaktionen

Dass die Wählerinnen und Wähler in Hamburg ein großes Interesse an der Politik haben, zeigt sich in der Beteiligung. Auch wenn bereits ab 16 Jahren gewählt werden kann, ist der Anstieg von 48,7 Prozent Wahlbeteiligung (2019) auf voraussichtlich mehr als 55 Prozent im Jahr 2024 ein großer Sprung. Auch bei der Europawahl hatte es eine deutlich höhere Wahlbeteiligung gegeben.

Bezirkswahlen 2024 in Hamburg: Verfolgen Sie die Ergebnisse und Aktuelles hier im Newsblog:

Altona: Ändern sich die politischen Verhältnisse zwischen Ottensen und Blankenese?

Muss die grüne Bezirksamtsleiterin Stefanie Berg (59; Altona) um ihren Posten zittern? Wegen verschiedener Bauprojekte und des Ärgers um die Radwege ist von Berg nicht mehr so gut gelitten – weder bei den Bürgerinnen und Bürgern noch in der Bezirksversammlung. Ihre Amtszeit geht noch bis 2025.

Kann Ralf Neubauer die SPD in Mitte wieder zur Bastion der Sozialdemokraten ausbauen?

Mitte-Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Mitte-Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer steht eigentlich in der Tradition „prominenter“ Sozialdemokraten hier. Markus Schreiber war hier Bezirkschef, Andy Grote, Falko Droßmann. Doch Neubauer hat von der City über die HafenCity bis zum Elbtower und St. Pauli mit Schwierigkeiten zu kämpfen, deren Ursachen und Folgen weit über Hamburg hinausgehen. Und dann ist da der Hamburger Hauptbahnhof, in dessen Umfeld das Drob Inn immer wieder für Diskussionen sorgt.

Verkehr in Hamburg: Mega-Projekt U5, S-Bahn, Radwege und Anwohnerparken

Wenige Themen haben in den vergangenen Jahren trotz oder wegen der Corona-Pandemie so polarisiert wie der Verkehr in Hamburg. Er mag während der Lockdowns und in Hochphasen von Homeoffice entspannter geworden sein. Doch das Parken in den am dichtesten besiedelten Quartieren wie Eimsbüttel, Hoheluft oder Eppendorf war immer umstritten. Hinzu kommt die geplante U-Bahnlinie U5, die Hamburgs Jahrhundertprojekt ist, sowie der S-Bahnausbau und der möglicherweise realisierte Verbindungsbahnentlastungstunnel (VET), der die S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Diebsteich unter die Erde legen soll, aber die Stadt erneut um mehrere Großbaustellen bereichern wird. Die Radwege-Diskussion nimmt sich da schon fast gesittet aus.

Das ist das vorläufige Endergebnis der Europawahl 2024 in Hamburg

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl mit einer Wahlbeteiligung von 65,7 Prozent (plus 3,8 Prozentpunkte gegenüber 2019 zeigte diese Reihenfolge:

Grüne 21,2 Prozent

SPD 18,7 Prozent

CDU 18,4 Prozent

AfD 8,0 Prozent

FDP 7,0 Prozent

Volt 6,0 Prozent

Linke 5,1 Prozent

BSW 4,9 Prozent

Sonstige 10,6 Prozent

Grün war der Erfolg in einem weiten Kreis rund um die Außenalster, mit der Ausnahme von Wahllokalen zum Beispiel in Harvestehude und auf der Uhlenhorst. Im Westen ging das tiefe Grün bis Othmarschen. Rot, also SPD-lastig wurde es im Bezirk Mitte Richtung Hamburgs Osten und südlich der Elbe und in Teilen von Wilhelmsburg sowie in Wandsbek. Die CDU feierte Erfolge unter anderem in den Vier- und Marschlanden, in Bergedorf sowie in Wellingsbüttel, Hummelsbüttel und im Westen Richtung Blankenese. Die AfD zeigte sich zum Beispiel stark in Neugraben-Fischbek und in Rothenburgsort.

Von Altona bis Wandsbek: Das sind die wichtigsten Themen

Verkehr, Wohnen, Sicherheit: Das sind die wichtigsten Themen in den sieben Hamburger Bezirken im Überblick:

