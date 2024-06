Hamburg. In Hamburg laufen die Bezirks- und Europawahlen. Jeder Dritte nutzte Briefwahl. Feuerwehr schreitet in Bergedorf ein. Der Newsblog.

Die Wahlen sind in vollem Gange, es gibt die ersten kleineren Pannen: In Hamburg werden die Bezirkswahlen 2024 und die Europawahl an diesem Sonntag zum ersten Mal seit Jahren die politischen Trends zeigen. Es ist mehr als ein Zwischenzeugnis für Hamburgs rot-grünen Senat mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) an der Spitze. Dieser Wahl-Sonntag dürfte klarmachen, was die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs weniger als ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl vom politischen Personal der Stadt halten, von den Parteien und ihren Kandidaten – und ob Hamburg im bundesweiten Trend liegt. Tschentscher wählte am Mittag in Barmbek.

In Deutschland und europaweit gewinnen Populisten an Einfluss. Vor allem die AfD, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) setzen den etablierten Parteien zu. Für Hamburg wird es ebenso wichtig zu sehen sein, wie das Abstimmungsverhalten der Jungen ist – es kann ab 16 gewählt werden – und ob es Wählerwanderungen nach den globalen Krisen und Kriegen der Vergangenheit gibt: Corona-Pandemie, russischer Angriff auf die Ukraine, Energiekrise, Inflation und Hamas-Angriff auf Israel.

Europawahl und Bezirkswahl 2024 in Hamburg: Themen und Kandidaten

Die Bezirkswahlen 2024 könnten nicht nur zeigen, wo die Bürger mit der sublokalen Politik zufrieden sind – oder eben nicht. Sie geben auch den Koalitionen in den sieben Bezirken ein Zeugnis sowie den Bezirksamtsleitern, von denen einige sich zu hamburgweit bekannten Persönlichkeiten aufgeschwungen haben. Das liegt an den bekannten „Baustellen“ im Verkehr (Radfahrer, Anwohnerparken, Staus, HVV), der Flüchtlingspolitik, der Sicherheit, der Gesundheitsversorgung, der Schul- und Kita-Politik und ganz speziell der Wohnungsbaupolitik.

Bezirkswahlen und Europawahl 2024: Lesen Sie hier die Entwicklungen im Abendblatt-Newsblog

Mit 16 gewählt – und gleich Wahlhelferin

Karlotta Friedla ist ist Erstwählerin und Wahlhelferin bei der Europa- und Bezirkswahl in Hamburg 2024. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Zum ersten Mal wählen, zum ersten Mal Wahlhelferin: Karlotta Friedla (16) hatte am Sonntag doppelte Premiere. „Ich wollte bei der ersten Wahl sofort hinter die Kulissen schauen“, sagt die Schülerin. Aus Eigeninitiative habe sie sich angemeldet. Am Montag hilft sie ebenfalls beim Auszählen der Stimmen für die Bezirkswahl. Die Schule hat sie freigestellt. „Mein Klassenlehrer war sofort Feuer und Flamme.“ Das Wahlalter auf 16 herabzusetzen, das hält Karlotta für eine gute Idee. Das könnte noch weiter gehen, sagt sie. „Bei vielen anderen Dingen sind wir angeblich noch zu jung. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in anderen Bereichen mehr Verantwortung bekommen würden.“

Wahlbeteiligung erkennbar höher als 2019 um die Mittagszeit

Bis um 11 Uhr haben in Hamburg für die Europawahl schon 34,7 der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben – deutlich mehr als zur selben Zeit am Wahltag vor fünf Jahren (28,5 Prozent), wie das Team um Landeswahlleiter Oliver Rudolf mitteilte. Auch die Wahlbeteiligung zur Bezirksversammlungswahl liegt mit 32,3 Prozent erheblich über dem Niveau der vorherigen Wahl um diese Zeit: Damals hatten 26,2 der Wahlberechtigten bis 11 Uhr ihre Stimme abgegeben. Die Briefwahl ist in die Wahlbeteiligung bis 11 Uhr schon eingerechnet.

Feuerwehr knackt Eingangstür zu Wahllokal in Bergedorfer Kita

Am Wiesnerring in Bergedorf mussten Feuerwehr und Polizei ein Wahllokal aufbrechen. Dem Wahlvorstand wurde offenbar ein falscher Schlüssel zur Kita ausgehändigt, sodass das Haus nicht um 8 Uhr geöffnet werden konnte. Bezirkswahlleiter Ulf von Krenski musste sich einschalten. Von etwa 9 Uhr an konnten die Wählerinnen und Wähler, die sich bereits „gestaut“ hatten, ihre Kreuze machen.

Udo Lindenbergs Wort zum Sonntag: „Rein in die Boote, Wahlfang“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Die Botschaft kommt von Hamburgs Ehrenbürger Udo Lindenberg: Er bittet auf seine Art darum, an diesem Sonntag zur Wahl zu gehen (Originalton): „Ahoi leute, morgen ist wahlfang , also rein in die boote und mit vollpower in richtung Demokratie und Freiheit rudern. Lasst euch nich einfangen von rechten Schnackern . wer in der Demokratie pennt, wacht in der Diktatur auf. und bei Polit-Frust ( verständlich ) ist Nichtwählen und einfach auf König von Scheissegalien machen ja auch keine option . Wir Panikpanther bleiben wachsam und optimistisch.“

Französische Flagge am Wahllokal

Europawahl 2024 in Hamburg: In Lokstedt wählen Franzosen an der École Française de Hambourg Antoine de Saint-Exupéry. © ryb | ryb

Franzosen links, Deutsche geradeaus: In Lokstedt gibt es an der École Française de Hambourg Antoine de Saint-Exupéry gleich zwei Wahllokale. In einem Teil der französischen Schule, zu der aus ganz Hamburg viele deutsche Schülerinnen und Schüler jeden Tag fahren, wählen französische Staatsbürger zur Europawahl. In einem hinteren Teil machen Lokstedter ihre Kreuze. Zu Frankreich hat Hamburg eine besondere Beziehung – nicht nur wegen der Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) holte im vergangenen Jahr das deutsch-französische Kabinettstreffen mit Präsident Emmanuel Macron an die Elbe, Stichwort: Fischbrötchen-Diplomatie.

1,4 Millionen Hamburger dürfen bei der Bezirkswahl 2024 ihre Kreuze machen

In Hamburg sind die Wahllokale seit 8 Uhr geöffnet. Bei der Europawahl sind nach letzten Zählungen des Landeswahlamtes 1.320.583 Menschen wahlberechtigt, bei der Bezirkswahl 1.422.787. Gewählt werden darf ab 16 Jahren. Rund ein Drittel der Wahlberechtigten haben bereits per Briefwahl gewählt. Die Ergebnisse der Europawahl gibt es fortlaufend nach Schließung der Wahllokale am Sonntag. Die Bezirkswahl wird erst am Montag ausgezählt.

Grüner Trend oder Trendwende weg von Grün?

Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg. © Roland Magunia / Funke Foto Services | Roland Magunia

Die Bezirkswahlen 2019 waren ein Mega-Erfolg für die Grünen. Sie lagen in vier von sieben Bezirken vorn. Wegen Streitigkeiten in mehreren Bezirksparlamenten haben sich die Koalitionen dann nicht so entwickelt, wie von dem „kleinen“ Partner im großen Senatsbündnis erhofft. Zwei grüne Bezirksamtsleiter stehen hamburgweit im Fokus. Stefanie von Berg in Altona und Michael Werner-Boelz in Nord. Beide haben bei ihren Projekten Gegenwind nicht nur von der Opposition, sondern von Bürgern. Mal geht es um Velorouten, mal um die Bebauung eines Teils eines Moores.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bezirke und die Themen für die Wahl 2024

Die Ergebnisse der Bezirkswahl 2019 finden Sie hier. Und hier sind die Ergebnisse der Europawahl 2019 in Hamburg.

Wie man die Wahlzettel lesen muss

Bei der Europawahl gibt es nur eine Stimme für eine Partei. Der Stimmzettel ist neunmal gefalzt und 80 Zentimeter lang, 16 Zentimeter kürzer als im Jahr 2019. Nunmehr stehen 34 Parteien auf dem Stimmzettel, in jedem Bundesland in unterschiedlicher Reihenfolge (je nach Abschneiden 2019). Deutschland schickt 96 Abgeordnete nach Straßburg oder Brüssel, wo das Parlament tagt.

Bei der Bezirkswahl scheint das deutlich komplizierter. Es gibt zwei Stimmzettel, einen für die Bezirksliste, einen für die Wahlkreisliste. Im Bezirk hat man fünf Stimmen und kann sie beliebig auf eine oder mehrere Parteien verteilen (akkumulieren und panaschieren). Damit wird festgelegt, wie viele Stimmen und Sitze eine Partei oder Wählervereinigung in der Bezirksversammlung bekommt. Auf der Wahlkreisliste (54 Wahlkreise) kann man die fünf Stimmen ebenso verteilen auf einen oder mehrere Kandidaten.

Hier gibt es eine Anleitung

Im Video: So wählt man 2024 in Hamburg

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Mit dem E-Scooter kostenlos zur Wahl

Es gab mal Wahltaxis von einzelnen Parteien, die ihre Klientel zum Wahllokal fuhren. Heute gibt es E-Scooter. Und so gibt es ein Angebot des E-Roller-Verleihers Lime, das zwei Freifahrten von je 15 Minuten einschließt. In der Zeit sollte man sein Wahllokal erreicht haben. Wie das funktioniert und welchen Code man braucht, erfahren Sie hier.

Mit dem E-Scooter zum Wahllokal in Hamburg? © Andreas Laible / FUNKE Foto Services | Andreas Laible

Fahrradsternfahrt, Mogo, Frauenlauf: Verkehrschaos am Wahlsonntag?

Dieser Wahlsonntag wird ein besonderer: Noch nie an einem Wahltag gab es gleich drei extrem publikumsaffine Großveranstaltungen in der Hamburger Innenstadt. Der traditionelle Motorradgottesdienst (Mogo) wird ebenso stattfinden wie die Fahrradsternfahrt. Zusätzlich gibt es einen Massenlauf an der Alster. Ob ein Verkehrschaos droht und inwiefern Wählerinnen und Wähler Geduld aufbringen müssen, um ins Wahllokal zu gelangen, muss sich zeigen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Briefwahl, Wahlschein verloren, krank am Wahltag 9. Juni?

Gewählt werden darf bei beiden Wahlen ab 16 Jahren. Mehr als 25 Prozent der Wahlberechtigten bei der Bezirkswahl und gar 27 Prozent bei der Europawahl hatten bereits vergangenen Woche per Briefwahl abgestimmt. Auch ihre Stimmen werden erst mit den anderen ausgezählt. Das sind höhere Zahlen (plus fünf Prozent) als 2019 – ein Indiz für eine gestiegene Wahlbeteiligung? Landeswahlleiter Oliver Rudolf sagte: „Die Demokratie ist die Basis unserer freiheitlichen Gesellschaft; ich hoffe auf ein starkes Zeichen durch eine hohe Wahlbeteiligung auch in den Wahllokalen.“ Kurz vor der Wahl hieß es, rund ein Drittel habe beriets per Briefwahl gewählt. Bis zum Freitagabend sind nach Angaben des Landeswahlleiters für beide Wahlen je mehr als 377 000 Briefwahlunterlagen ausgegeben worden.

Der Hamburger Landeswahlleiter Oliver Rudolf präsentierte die Stimmzettel für die Bezirks- und Europawahlen am 9. Juni. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, darf nicht im Wahllokal wählen. Diese Unterlagen müssen am Sonntag bis 18 Uhr bei der Wahlleitung eingegangen sein. Es gibt eine Hotline, die man am Sonntag anrufen kann: 115. Wer keine Wahlbenachrichtigung hat oder sie nicht finden kann, darf mit seinem Personalausweis wählen (den man ohnehin dabei haben sollte), wenn er im Wählerverzeichnis steht. Sogar wer krank ist (Nachweis erforderlich), kann noch am Wahltag bis 15 Uhr Briefwahl beantragen und eine Person bevollmächtigen, die mit der Wahlbenachrichtigung die Wahlunterlagen abholt. Der Briefwahlantrag muss unterschrieben werden, eine Bescheinigung über einen Krankenhausaufenthalt oder ein ärztliches Attest enthalten. Dann bekommt man Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Alle Infos auch über die lokalen Wahldienststellen beim Landeswahlleiter.

Wladimir Klitschkos Appell an die Europäer

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko hat an die Europäer appelliert, wählen zu gehen. Wahlen seien eine Gelegenheit und eine Ehre, schrieb der jüngere Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf Instagram. In Russland seien Wahlen nur eine „pathetische Show und eine Maskerade“. Die Klitschko-Brüder begannen ihre Profibox-Karriere in Hamburg, wo beide lange lebten. Zuletzt trafen sie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), um die Partnerschaft zwischen Kiew und Hamburg während des Ukraine-Krieges zu betonen.

Sahra Wagenknechts Europa-Spitzenkandidat Fabio De Masi und sein „Vorwahl-Erfolg“

Ein prominenter Hamburger Politiker ist der Hoffnungsträger für Sahra Wagenknecht und ihr neues Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Es ist Fabio De Masi, der ebenfalls die Linken verlassen hat und nun Spitzenkandidat ist. Die Wagenknecht-Truppe tritt nur für Europa, nicht bei der Bezirkswahl an, hatte aber ihren bundesweiten Auftakt am Hamburger Fischmarkt gefeiert. De Masi hat sich in eine ARD-Fernsehsendung zur Europawahl quasi eingeklagt. Der WDR wollte das BSW ursprünglich nicht in der „Wahlarena“ dabei haben, musste aber umdenken. Denn De Masi erstritt vor dem Oberverwaltungsgericht Münster seine Teilnahme.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

De Masi war bereits zwischen 2014 und 2017 im EU-Parlament. Nun hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) angekündigt, Verfassungsbeschwerde wegen der Causa De Masi einzulegen. Der Sender sehe „grundsätzlichen Klärungsbedarf, was die abgestufte Chancengleichheit angeht“, teilte der WDR dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Das OVG hatte entschieden, dass auch ein BSW-Kandidat in die Sendung eingeladen werden müsse. Die Partei könne wegen des allgemeinen verfassungsrechtlichen Gebots der abgestuften Chancengleichheit politischer Parteien die Teilnahme an der ARD-Sendung beanspruchen. Das dargelegte Sendungskonzept rechtfertige die Nichtberücksichtigung der BSW nicht.

Eine FDP-Frau ist praktisch schon gewählt

Die Landesvorsitzende der FDP Hamburg, Sonja Jacobsen, und Svenja Hahn, die Hamburger Spitzenkandidatin für die Europawahl. © FDP Hamburg | FDP Hamburg

Man darf es aus Respekt vor den Wählerinnen und Wählern nicht vorwegnehmen. Aber Hamburgs FDP-Frau Svenja Hahn (34) scheint der Wiedereinzug ins EU-Parlament kaum zu nehmen zu sein. In Deutschland gibt es anders als in anderen EU-Staaten keine Sperrklausel von drei oder fünf Prozent. Und Svenja Hahn steht auf Platz zwei der FDP-Bundesliste. Sie dürfte also sicher wieder Abgeordnete werden.

Hamburger Bezirkswahl und Europawahl 2024: Wann kommen die Ergebnisse?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Europawahl wird in Hamburg voraussichtlich ab 18.30 Uhr ausgezählt, ein vorläufiges Ergebnis steht am Sonntag gegen 23 Uhr fest. Hier bei abendblatt.de können Sie alle Prognosen, Hochrechnungen und Zwischenergebnisse in Grafiken und Texten lesen. Auch der Landeswahlleiter bietet einen umfassenden Service.

Die Bezirkswahlen werden erst am Montag ausgezählt. Auch hier finden Sie bei abendblatt.de einen großen Service bereits vom Morgen an. Alle eingehenden Ergebnisse werden bis aufs Wahllokal herunter im Laufe des Tages präsentiert und immer wieder aktualisiert. Je nach Geschwindigkeit der Auszählung könnte das vorläufige Ergebnis am frühen Abend feststehen.