Vor dem Amtsgericht Hamburg startete am Donnerstag (6. Juni) der Prozess um einen mutmaßlichen Drogenschmuggel in die JVA Fuhlsbüttel (Santa Fu). Zwei Männer sind angeklagt – einer der Angeklagten (C., schwarz gekleidet, 41) befindet sich bereits in Haft. © privat | Marlen Schubert