Die Feuerwehr Hamburg erhält 2025 eine neue Rettungsleitstelle: Am Mittwoch, feierte Innensenator Andy Grote (SPD) an der Eiffestraße mit Dutzenden Gästen das Richtfest. Die neue Rettungsleitstelle wird digital Livestreams und Bilder von den Einsatzorten ermöglichen. Auch Patienten sollen sich per Messenger und App melden können. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez