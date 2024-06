Die Schweizer Reederei MSC will ihre neue Deutschlandzentrale in der HafenCity in Hamburg auf dem Baufeld 73 am Ericusgraben mit Blick auf das „Spiegel“-Gebäude (rechts unten im Bild) errichten. Dagegen wendet sich nun der Beirat einer Baugemeinschaft am Lohsepark. © Fotofrizz | Fotofrizz