Radfahren ist in, immer mehr Hamburger tun es, sagt der Senat. Im ersten Quartal 2024 aber ging der Radverkehr plötzlich zurück. Und im Jahr 2023 nahm der Autoverkehr zu. Die CDU sieht sich in ihrer Kritik am Verkehrssenator bestätigt. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services