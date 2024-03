Bundeswehr hat in Hamburg eine zweite Heimatschutzkompanie in Dienst gestellt

Hamburg. Heimatschutzkompanien unterstützen im Ernstfall die Truppe oder helfen bei Katastrophen: In Hamburg gibt es nun zwei davon

Die Bundeswehr in Hamburg hat am Freitag mit einem militärischen Zeremoniell eine zweite Heimatschutzkompanie in Dienst gestellt. Deren Chefin ist Kapitänleutnant Andrea von Harten, wie das Landeskommando mitteilte.

Die Hamburgerin sei nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 2020 in die Immobilienbranche gewechselt. Von den in der Kompanie vorgesehenen rund 120 Dienstposten seien bereits 70 Prozent besetzt, darunter auch sieben ungediente Reservisten, die erst kürzlich eine kompakte Grundausbildung absolviert hätten.

„Das Interesse von männlichen und weiblichen Reservisten war in Hamburg derart groß, dass die Indienststellung einer zweiten Heimatschutzkompanie eine logische Konsequenz ist“, sagte der Kommandeur des Landeskommandos, Kapitän zur See Michael Giss. Dieses freiwillige Engagement sei ein wichtiges Zeichen, für die Demokratie einstehen zu wollen.

Basis der ausschließlich mit Reservisten besetzten Heimatschutzkompanie ist den Angaben zufolge die Reichspräsident-Ebert-Kaserne im Stadtteil Iserbrook. Zu ihren Aufgaben gehört, im Ernstfall auf lokaler Ebene zu unterstützen und mit anzupacken.

Bundeswehr: Reservisten sind für Wach- und Sicherungsaufgaben ausgebildet

Die Reservistinnen und Reservisten in den Heimatschutzkompanien sind nach Bundeswehrangaben speziell für Wach- und Sicherungsaufgaben ausgebildet. Sie könnten die Truppe beim Bewachen von Kasernen und Liegenschaften der Bundeswehr unterstützen, Posten und Streifen stellen oder Fahrzeuge und Personen kontrollieren.

Im zivilen Bereich werden sie laut Bundeswehr bei Katastrophen eingesetzt oder sichern kritische zivile Infrastruktur wie Elektrizitäts- oder Wasserwerke ab. Heimatschutzkräfte können in ihrer Region im Zuge der Amtshilfe auch spezielle Aufgaben übernehmen. Heimatschutzkompanien gebe es seit 2012 in ganz Deutschland. Sie unterstehen dem jeweiligen Landeskommando.

