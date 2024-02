Hamburg. Die neue „Socialcard“ funktioniert wie eine Kreditkarte von Visa und gewährt 185 Euro im Monat. Einige Funktionen sind gesperrt.

Mit der sogenannten „Socialcard“ sollen Asylbewerber in Zukunft in Hamburg bargeldlos bezahlen. Das Pilotprojekt startet an diesem Donnertag. Die Guthabenkarte wird mit einem Geldbetrag aufgeladen und kann überall eingesetzt werden, wo Kartenzahlung möglich ist. Jeder Asylsuchende über 18 Jahre soll eine Socialcard bekommen.