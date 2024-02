Hamburg. Caterer versorgen Schulen weiterhin mit 16 Millionen Mahlzeiten. Wer die Kosten gestiegener Preise trägt, was sich für Eltern ändert.

Der Streit um das Mittagessen an Hamburgs Schulen scheint beendet. Die Caterer, die bereits mit einem Lieferstopp gedroht hatten, bekommen nun doch mehr Geld: Um die Qualität des Mittagessens an Hamburgs Schulen langfristig zu sichern, hat sich die Schulbehörde mit den an Schulen tätigen Cateringunternehmen abschließend, wie es heißt, auf eine neue Preisstruktur verständigt. „Für das restliche Schuljahr können die Cateringunternehmen nun einen Maximalpreis von 5,30 Euro abrechnen“, teilte die Behörde am Mittwochnachmittag mit. Und das Beste: Die Eltern müssen keinen Cent mehr bezahlen als bisher. Ihr Anteil bleibt bis Schuljahresende bei 4,35 Euro. Zum neuen Schuljahr greife dann ab Sommer ein neuer Preisberechnungsmechanismus.