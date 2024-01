Hamburg. Hamburger Gruppe fordert eine „Schule für alle“ und bessere Bedingungen für Kinder mit Behinderungen. Heute Aktion an der Uni geplant.

Die Hamburger Gruppe des bundesweiten Bündnisses „Bildungswende jetzt“ appelliert an Hamburgs neue Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD), sich gegen das Anliegen zu wenden, dass alle Gymnasien der Hansestadt wieder in neun Jahren zum Abitur führen statt wie derzeit in acht Jahren. „Bitte verhindern Sie G9 an den Gymnasien, damit die Stadtteilschulen nicht dadurch geschwächt werden, dass die Vielfalt dort abnimmt, weil Familien dem sozialen Sog einer vermeintlich homogenen, leistungsstarken und „sozialverträglichen“ Lerngruppe nicht mehr standhalten können“, erklären die Hamburger „Bildungswende jetzt“-Vertreter in einem Brief an Bekeris, der dem Abendblatt vorliegt.