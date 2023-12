KinderDocs Was tun, wenn Kinder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben

In jeder Klasse sitzen im Durchschnitt zwei Kinder mit Lese- und Rechtschreib-Schwäche.

Rechnerisch sitzen in jeder Schulklasse zwei Betroffene. Wie man Legasthenie feststellt, was hilft und was nicht ratsam ist.