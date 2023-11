Schule Hamburg: Revolutionärer Grünen-Vorschlag – Schulen sollen Schüler aussuchen

Grüne fordern mehr Selbstverantwortung. „Schule müsse sich an Lebensrealität anpassen“. Kritik am Notensystem von eins bis sechs.

Hamburg. Wenn der Landesausschuss der Grünen am kommenden Dienstag im Haus des Sports in Eimsbüttel zusammenkommt, dann wartet auf die Delegierten eine sportliche Herausforderung: 32 Seiten umfasst der Leitantrag des Landesvorstands unter der Überschrift „Grüne Bildungspolitik für Hamburg: transparent, gemeinsam und zukunftsgerichtet“. Nach den Schwerpunktthemen Stadtentwicklung und Wirtschaft kommt die programmatische Neujustierung der Regierungspartei mit Blick auf die bevorstehenden Wahlkämpfe mit den Bereichen Kita, Schule und Hochschule und darüber hinaus zu einem vorläufigen Abschluss.

Auch wenn die Grünen-Landesvorsitzende Maryam Blumenthal im Gespräch mit dem Abendblatt versichert, dass das Bildungspapier noch nicht das Wahlprogramm dieses Politikbereichs für die Bürgerschaftswahl Anfang 2025 sei, dürfte die Richtung damit vorgegeben sein. Ein Begriff steht im Zentrum des Antrags: Bildungsgerechtigkeit soll der „handlungsleitende ,Grüne Faden‘ unserer Bildungspolitik sein, weil nur so alle Menschen ihr Bildungspotenzial bestmöglich entfalten können und unsere demokratische Gesellschaft stabil bleibt“, heißt es gleich zu Beginn.

Auch in Hamburg hält sich die soziale Ungleichheit hartnäckig, sagen die Grünen

„In Deutschland hängen Bildungszugang und Bildungserfolg immer noch viel zu sehr von der Herkunft ab. Auch in Hamburg haben wir es bisher nicht geschafft, den Bildungserfolg ausreichend von der Herkunft zu lösen“, schreibt der Landesvorstand selbstkritisch, schließlich regieren die Grünen seit 2015 im Rathaus mit. Während 80 Prozent der Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus das Abitur ablegen, rechnen die Grünen vor, sind es nur knapp 30 Prozent aus Haushalten mit besonders niedrigem Sozialstatus. „Relevant ist hier, dass sich die soziale Ungleichheit hartnäckig hält – auch in Hamburg“, heißt es in dem Antrag unmissverständlich.

Die Grünen wollen bei den Kleinsten ansetzen, um das zumindest langfristig zu ändern. „Ein großer Schwerpunkt ist für uns die frühkindliche Bildung. Das ist der Grundstein für die schulische Entwicklung. Je früher wir die Entwicklungsprozesse der Kinder begleiten, desto besser können Grundschullehrkräfte am Kind ansetzen“, sagt Blumenthal. Die Untersuchung der viereinhalbjährigen Jungen und Mädchen auf Sprachstand und Entwicklung soll auf die Dreieinhalbjährigen vorgezogen werden.

Schule Hamburg: Jedes dritte Kind spricht zu Hause kein Deutsch

„Die Viereinhalbjährigen-Untersuchung findet in der Realität oft erst nach dem fünften Geburtstag statt. Das ist einfach zu spät, gerade auch für Zugewanderte“, sagt Blumenthal. Jedes dritte Hamburger Kind spreche zu Hause kein Deutsch. Und die in Teheran geborene Blumenthal weiß, wovon sie spricht. In ihrer Familie wurde nur Farsi gesprochen, bevor sie und ihr Bruder anfingen, zu Hause miteinander Deutsch zu sprechen.

Die Grünen wollen Kitas und Grundschulen enger miteinander verzahnen. „Bislang besteht wenig Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen, auch wenn die Wichtigkeit dessen unstrittig ist. Wir wollen ein Förderprogramm Bildungshäuser auflegen und Kita und Grundschule unter einem Dach denken“, sagt die Grünen-Landesvorsitzende. Bislang gibt es nur einige Grundschulen, die mit Kitas eng kooperieren. In einer Art Pilotversuch können Lehrkräfte und Erzieherinnen zusammenarbeiten. „Unser Ziel ist eine neue Lernkultur, die die Expertise beider Professionen nutzt“, heißt es in dem Grünen-Papier. Als Alternative zum Kita-Brückenjahr vor der Einschulung gibt es in Hamburg allerdings auch die Vorschule.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schule Hamburg: Kritik am bestehenden Notensystem von eins bis sechs

„Wir drücken uns nicht davor, Bestehendes zu hinterfragen, aber immer mit höchster Transparenz und unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure. Es gibt kein sensibleres Thema als die Bildung unserer Kinder“, sagt Blumenthal. Ein besonders heißes Eisen sind dabei die Themen Prüfungen und Noten. Die Grünen wollen „neue Bewertungsformen ermöglichen“ und Lehrkräfte zu „alternativen Prüfungsformaten“ ermuntern. „Der Aufschrei nach der Ankündigung in den ersten Entwurfsfassungen der neuen Bildungspläne, die Anzahl der Klausuren zu erhöhen und ein weitgehendes Verbot von Klausurersatzleistungen einzuführen, hat gezeigt, dass es in der Stadt eine Sensibilität für das Thema ,Prüfungskultur‘ gibt“, schreiben die Grünen.

„Wir brauchen ein Bewertungssystem, das greift und alle verstehen. Das Notensystem von eins bis sechs erfüllt das nur bedingt“, sagt Blumenthal und fügt hinzu: „Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob dieses Bewertungssystem irgendetwas mit der Lebensrealität nach der Schulzeit zu tun hat.“ Schule müsse sich immer wieder anpassen an die Lebensrealität. „Es ist unumgänglich, dass wir die Prüfungskultur den Herausforderungen der Berufswelt anpassen. Wir brauchen eine Prüfungskultur, die Menschen nicht entmutigt, sondern ermutigt“, so die Grüne, auch wenn das noch nicht sehr konkret ist.

Schulen in Hamburg sollen ihre Schüler und Schülerinnen zum Teil selbst aussuchen können

„Zum einen stellt sich angesichts der immer steigenden Belastung von Lehrkräften die Frage nach den Ressourcen für Erstellung und Korrektur, zum anderen stellt sich angesichts der sich verändernden Anforderungen in der Gesellschaft und in der Berufswelt die Frage, ob die starke Fokussierung auf Leistungsnachweise durch Klausuren tatsächlich zielführend darauf vorbereitet“, heißt es in dem Bildungspapier immerhin.

Die Grünen wollen die Schulen in ihrer Selbstverantwortung gerade in pädagogischer Hinsicht stärken und setzen dabei nicht zuletzt auf eine stärkere Profilbildung. Auf den ersten Blick geradezu revolutionär wirkt der Vorschlag, für die fünften Klassen der weiterführenden Schulen ein besonderes Anmeldeverfahren zu etablieren, in dem die Einzelschulen einen Teil ihrer Schüler und Schülerinnen gemäß ihrem Profil selbst auswählen dürfen. Bislang können Jungen und Mädchen drei favorisierte Schulen angeben. Die Zuweisung der Schule erfolgt zentral über die Schulbehörde, wobei gut 95 Prozent der Erstwünsche erfüllt werden.

Grüne Hamburg wollen mehr Flexibilität und Individualisierung statt „Unterricht im Gleichschritt“

„Es kann für Schulen ein Anreiz sein, wenn sie Gespräche mit Schülern und Schülerinnen führen, um zu sehen, ob das Profil der Schule zu ihnen passt. Um zum Beispiel auch Schülern und Schülerinnen zu ermöglichen, ihre favorisierte Schule zu besuchen, auch wenn sie dieser eigentlich nicht zugewiesen wären“, erläutert Blumenthal.

Mehr zum Thema

Die Grünen wollen „zukunftsgerichtete Oberstufen“ entwickeln. „Wir wollen wegkommen von den starren Vorgaben des Lernstoffs Woche für Woche. Also: in Modulen lernen, sich im Lernprozess eigenverantwortlich und im eigenen Tempo fortbewegen“, sagt die Grünen-Landeschefin. „Im eigenen Takt lernen, kann auch bedeuten, ein halbes Jahr dranzuhängen, aber letztlich müssen natürlich alle die Prüfungen ablegen.“ Das prozessorientierte Lernen „an echten Problemen und Phänomenen“ (Blumenthal) soll in der Schule im Vorgriff auf die Realität im Studium und im Beruf erfolgen.

Mehr Flexibilität statt „Unterricht im Gleichschritt“, der Lehrer mehr als Lernbegleiter statt als Wissensvermittler – das könnte die Lehrkräfte sogar entlasten, glauben die Grünen. „Viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich überfordert und sind gefühlt kurz vor dem Burn-out. Das ist die Realität an den Schulen. Und genau deswegen braucht es Änderungen im Bildungssystem, wie wir sie in unserem Antrag vorschlagen“, sagt Maryam Blumenthal, die selbst an einer Stadtteilschule unterrichtet.