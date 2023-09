Schule Hamburg Protest in Hamburg – Schüler und Lehrer wollen demonstrieren

Der Unterricht für Schülerinnen und Schüler sei zu stark auf Standardisierung und Vergleichbarkeit ausgelegt, es mangele an Freiräumen für projektartiges Lernen, kritisieren die Hamburger Unterstützer der Initiative „Bildungswende jetzt“.

Veranstalter erwarten 1000 Teilnehmer in der Hamburger Innenstadt. Los geht es am Jungfernstieg. Was die Bildungsinitiative fordert.