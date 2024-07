Am 7. Juli 1989 feierten Die Fantastischen Vier in Stuttgart ihr Livedebüt. 35 Jahre später rappen Thomas D (links), Smudo (rechts), And.Ypsilon (im Hintergrund) und Michi Beck bei „Sonne, Strand & Sterne“ in Grömitz. © picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/deondo