Hamburg. Der Ministerpräsident von Bayern ist am Donnerstagabend im NDR zu sehen und überrascht – mit Gesang. Sein Auftritt im Video.

Auf ihre Liebeserklärung an einen Hamburger Kiosk folgt bei Ina Müller ein ungewöhnlicher Gesangsauftritt. Zum Auftakt der neuen Staffel von „Inas Nacht“ hat sich die Moderatorin politischen Besuch aus Bayern in die Hansestadt geholt – und der kann auch noch singen.

Die Rede ist von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der 57-Jährige ist am Donnerstagabend ab 23.35 Uhr in der ARD und anschließend in der Mediathek zu sehen. Einen ersten Vorgeschmack auf diesen besonderen Auftritt gibt es vor der Ausstrahlung bereits auf den Social-Media-Kanälen von „Inas Nacht“. Den Kommentaren darunter nach zu urteilen, könnte der Politiker damit auch bei Nicht-Fans für Sympathien sorgen.

Ina Müller holt Markus Söder nach Hamburg: Gesangseinlage bei „Inas Nacht“

„Was machen wir denn? Soll ich sagen Du, Herr Söder?“, will Ina Müller vorab wissen. „Da ich optisch eindeutig älter bin, biete ich das Du an“, antwortet Söder. Damit sind die Formalitäten vom Tisch und der CSU-Mann bereit für seine große Showeinlage und die Neu-Interpretation von Freddy Quinns „Sie hieß Mary-Ann“ von 1958.

Wenn auch nicht jeder mit der Wahl des Gastes zufrieden ist und einige sogar deutliche Kritik äußern, löst der Politiker bei anderen anscheinend ungewollte Sympathien aus. „Ich habe echt Angst, dass er einem hinterher sympathisch ist“ oder „Ina schafft es wirklich, die sympathischen Seiten an den Menschen herauszukehren“, lauten einige der Fan-Kommentare von „Inas Nacht“ unter dem Video. Außerdem kann sich der CSU-Mann über Komplimente zu seiner Stimme freuen.

Markus Söder, Susanne Daubner, Hape Kerkeling: die Gäste von „Inas Nacht“

Doch der singende Söder hat noch mehr zum darüber Reden. Zum Beispiel eine klare Meinung zum Thema Gebrauchtwagenkauf. Auf die Frage, wem er einen Wagen abkaufen würde, antwortet er laut NDR: „Dem Kubicki würde ich nichts abkaufen. Ich glaub‘, der Robert Habeck ist seriös. Beim Christian Lindner könnt‘ ich mir den Porsche nicht leisten, den er verkaufen will.“

Ebenfalls interessant

Ebenfalls zu Gast am Donnerstagabend ist der ehemalige Profi-Skirennläufer Felix Neureuther. Wobei sich das Interesse an dem Sportler verglichen mit Markus Söder in Grenzen halten dürfte.

Für die neue Staffel außerdem angekündigt wurden noch Marianne Rosenberg, Susanne Daubner, Eva Mattes, Hape Kerkeling, Bruce Darnell und Mai Thi Nguyen-Kim. Zudem gibt es ein Jubiläum zu feiern: Am 22. August soll die 200. Folge des Formats ausgestrahlt werden.