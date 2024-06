Hamburg. Rapper Florian Sump von der Kinderband Deine Freunde kehrt in seine Heimatstadt Flensburg zurück – und überrascht sich damit selbst.

Dass er eines Tages von Hamburg nach Flensburg zurückkehren würde, hätte Florian Sump selbst nicht für möglich gehalten. „Vor fünf Jahren hätte ich geschworen, dass ich diesen Schritt niemals machen würde. Aber plötzlich war der Gedanke, wieder zurückzugehen, einfach da. Mit dem Gefühl hätte ich auch nie gerechnet“, erzählte der Rapper der Kinderband Deine Freunde in der aktuellen „Zeit“-Ausgabe.

Nun also überrascht Sump, der an diesem Mittwoch 43 Jahre alt wird, auch sich selbst. Den bevorstehenden Umzug begründet er auch mit den horrenden Mieten in Hamburg, wo er seit 30 Jahren lebt: „Ich habe einfach keine Lust mehr, zwischen zweieinhalb- und dreitausend Euro für eine Vierzimmerwohnung zu bezahlen.“ Bald zahle er für eine Doppelhaushälfte mit Garten 1000 Euro weniger als für die Wohnung in Eimsbüttel.

Eine Wiedervereinigung seiner früheren Flensburger Band Echt („Du trägst keine Liebe in dir“) schließt Sump nicht aus. „Wir haben uns ja nie offiziell aufgelöst. Wir könnten also jederzeit wieder was machen. Das ist jetzt nicht geplant. Aber möglich.“

Sump ist seit 2008 als Erzieher in einer Hamburger Kita tätig und selbst Vater zweier Kinder. Seine Band Deine Freunde geht im Juli auf eine Open-Air-Tournee und spielt dabei im September drei ausverkaufte Konzerte im Hamburger Stadtpark.

