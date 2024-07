Hamburg. Der britische Popstar spielt im August zwei exklusive Konzerte auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Am Donnerstag startet der Vorverkauf.

Pop-Star Robbie Williams spielt am 22. und 23. August zwei exklusive Konzerte auf der Trabrennbahn Hamburg-Bahrenfeld.

Wer ein HaspaJoker-Konto besitzt, kann bis zu vier Tickets erwerben.

Am Donnerstag (4. Juli) startet der Verkauf.

„Let Me Entertain You!“ Es dürfte Sparkassenkunden geben, die sich in dieser Woche am meisten über den Eingang von nur einem einzigen Cent auf ihrem Girokonto gefreut haben. Bei der Überweisung von 0,01 Euro ist der Verwendungszweck die wertvolle Fracht: Dort findet sich bei Joker-Kundinnen und -Kunden der lokalen Haspa ein individueller Ticketcode, mit dem maximal vier Karten für eines der beiden begehrten Großkonzerte Ende August gekauft werden können. Denn unter dem naheliegenden Werbemotto „Let HaspaJoker entertain you“ holt die Haspa den britischen Superstar Robbie Williams nach Hamburg – in der letzten Sommerferienwoche, am 22. und 23. August 2024 (jeweils 18.30 Uhr), singt er gleich an zwei Abenden live auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Die Tickets dafür kosten bloß bummelige 25 Euro pro Stück.

Kleine, aber entscheidende Einschränkung: Das Angebot gilt exklusiv nur für Inhaber und Inhaberinnen des HaspaJoker-Kontos. Wer ein solches sein Eigen nennt, fand das Geburtstagsangebot Ende Mai im Maileingang: „Kontoinhaber:innen eines HaspaJoker-Kontos können unabhängig von der Anzahl der HaspaJoker-Konten maximal 4 Tickets kaufen“, heißt es in dem Schreiben, ein Weiterverkauf der Karten sei nicht gestattet - und könne, wie die Haspa jetzt mitteilte, sogar zur Deaktivierung der gekauften Tickets führen.

Robbie Williams spielt zwei Konzerte in Hamburg – Vorverkaufstartet heute

Zuletzt war Robbie Williams kurz nacheinander im November 2022 (in der Elbphilharmonie) und im Februar 2023 (in der Barclays Arena) in Hamburg. Immer ausverkauft, versteht sich. Der damals üppig in magentafarbenes Licht getauchte Elbphilharmonie-Auftritt ging dabei mit einer Kapazität von 2100 Plätzen im Großen Saal geradezu als Clubkonzert durch. Auf der Setliste überwog der Nostalgieanteil.

Robbie Williams sang im November 2022 anlässlich der Feier seiner 25-jährigen Solokarriere ein Konzert in der Elbphilharmonie. © picture alliance/dpa | Georg Wendt

Welche seiner vielen Hits Crooner Robbie diesmal in Hamburg geplant hat, ist noch nicht im Detail bekannt gegeben. Dafür aber gibt es Spielregeln für den Kauf von Tickets: Die werden ausschließlich online über Eventim verkauft, am Donnerstag, dem 4. Juli (10 Uhr) ist Vorverkaufsstart.

Die Tickets sind personalisiert und sollen am Konzerttag ausschließlich in digitaler Form in einer entsprechenden Eventim.pass-App vorgezeigt werden. Ohne Ausweis geht nichts. Und wichtig ist den Veranstaltern ebenfalls ein deutlicher Hinweis zur Betrugsvermeidung: „Sie werden zu keiner Zeit seitens der Haspa oder Eventim um die Herausgabe von Bankdaten oder Onlinebanking-Daten gebeten.“

730.000 Joker-Kunden und -Kundinnen hat die Haspa. Alle kann Robbie nicht glücklich machen: Pro Konzert hat die Trabrennbahn eine maximale Kapazität von 90.000 Personen. Vor rund 20 Jahren, zu Zeiten seiner ganz großen Stadionkonzerte, ließ sich Robbie Williams übrigens zu „Let Me Entertain You“ kopfüber auf die Bühnen abseilen. Mittlerweile tut er das nicht mehr. Im Februar ist er 50 geworden.