Hamburg. „Kelly Family“-Mitglied wollte am 1. April in der Laeiszhalle spielen. Aus gesundheitlichen Gründen fällt das Konzert jetzt aus.

Was klingt wie ein bitterer Aprilscherz, ist leider wahr: Patricia Kelly hat am Sonnabend ihr für den 1. April um 20 Uhr geplantes großes Hamburg-Konzert in der Laeiszhalle abgesagt.