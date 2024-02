Hamburg. Ein fliegender Hawaii-Toast, verstörende Texte: Das Konzert des „Electrolore“-Königs in der Sporthalle gleicht einem Fiebertraum.

„Werde meine eigene Hochzeit absagen, um den lieblichen Klängen des Kings zu lauschen. Noch meine Enkelkinder werden Geschichten von diesem Abend hören“ – dieser Kommentar unter einem Instagram-Post von Alexander Marcus beschreibt den Hype um seine Person nur unzulänglich. Wer in Hamburg bei der Begegnung mit der musikalischen Unterwelt dabei war, wird vielleicht die Menschheit in einem anderen Licht sehen. Ganz sicher jedoch wird man sich die Frage stellen: Was, in Haiwaii-Toasts Namen, war das denn?!